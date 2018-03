PANELLE PALERMITANE

Un cibo da strada di cui i siciliani ne vanno ghiotti. Sono frittelline sottili e croccanti preparate con la farina di ceci.





Per 4 persone:

Ingredienti: 100gr. farina ceci 300ml acqua Sale Prezzemolo Pepe Olio arachide per friggere Limone.

Mettere in una pentola la farina di ceci ed aggiungere poco per volta l’acqua.

Mescolare con una frusta per evitare grumi. Trasferire sul fuoco e cuocere prima a fuoco vivo poi abbassare girando sempre con un cucchiaio di legno, come si fa per la polenta, per circa 20’. Continuare a mescolare unendo sale, pepe e abbondante prezzemolo tritato.



Quando il cucchiaio si regge in piedi verticalmente vuol dire che è cotta al punto giusto. Versare l’impasto in uno stampo da plumcake e lasciare riposare per 3 ore o stendere con il matterello la pasta in una sfoglia molto sottile. Togliere il composto dallo stampo e ricavare dei quadrati molto sottili.



Friggere le panelle in olio caldo, durante la cottura si gonfieranno ed appena dorate scolarle su carta assorbente. Si mangiano calde appena fritte con qualche goccia di limone oppure inserite in panini al sesamo.

Buon appetito, Nellina.