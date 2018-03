TRASCINATI BROCCOLI E FAGIOLI

Un piatto appetitoso con ingredienti dai sapori decisi che si sposano perfettamente tra loro.





Per 4 persone:

per la pasta: 500gr. semola rimacinata di grano duro acqua tiepida q.b.



1 kg. broccoli (cime di rape) mezzo bicchiere olio extv. 3 spicchi aglio sale, peperoncino 500gr. fagioli borlotti lessati

Impastare la semola con acqua tiepida e dopo 30’ di riposo, ricavare tanti cilindri lunghi 4 o 5 cm. Come per gli gnocchi appoggiare 4 dita su ogni cilindro e trascinare la pasta incavandola. Aprirli e poggiarli sul tavolo da lavoro infarinato. Eliminare dai broccoli le foglie dure e scegliere le cime tenere centrali. Lavare ripetutamente. Mettere sul fuoco una pentola con acqua fredda e sale. Appena bolle versare i broccoli.



A cottura quasi ultimata unire gli strascinati e dopo 5’ scolare il tutto. In una padella mettere insieme olio, aglio, peperoncino rosolare e dopo aver eliminato l’aglio versare la pasta e broccoli. Saltare in padella pochi minuti affinché si insaporiscano. Frullare o passare i fagioli caldi con un mestolo della propria acqua di cottura, la crema ottenuta deve risultare non troppo densa. Versare a specchio in ogni piatto un mestolino di passata di fagioli, sopra adagiare una porzione di trascinati. Servire subito con un filo di olio a crudo.

Buon appetito, Nellina.