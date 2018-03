CROSTATA DI MELE COTOGNE

Non è il solito dolce con le mele perché le mele cotogne hanno un gusto proprio che non è presente nelle altre varietà.



Ingredienti:

Pasta frolla: 300gr. farina 0 150gr. burro 150gr. zucchero 1 uovo intero + 1 tuorlo Scorza limone gratt. Pizzico sale



1 vasetto 250gr. confettura mela cotogna 2 mele golden o stark Noci q.b. cannella zucchero canna q.b.

Impastare la frolla e tenerla in frigo per 30’. In una teglia rivestita con carta forno stendere un disco di pasta grande tanto da ricoprire sia il fondo che i bordi.



Spalmare sulla base la confettura di mele cotogne. Sbucciare le due mele e tagliare a tocchi, unire un cucchiaio di zucchero di canna e disporle sulla crostata.



Completare con qualche gheriglio di noce e pizzico di cannella. Infornare a 180° per 30’.



Buon appetito, Nellina.