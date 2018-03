DOLCE SOFFICE ALL’ARANCIA SEMPLICE O CARAMELLATO

Da servire a merenda o a colazione questo dolce al profumo di arancia in due modi: semplice o con fette di arancia caramellate.



Ingredienti:

3 uova 160gr. zucchero 1 vasetto yogurt bianco intero 60ml succo arancia 100ml olio arachide o burro Buccia gratt. 1 arancia 200gr farina 0 50gr. maizena o fecola patate 1 bustina lievito dolci Pizzico sale Caramello: 10 cucchiai zucchero + 2 cucchiai acqua. Fette di arancia







L’impasto per le due versioni è identico pertanto montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Unire lo yogurt, l’olio, il succo di arancia e la sua buccia grattugiata non trattata. Miscelare la farina con il lievito, il pizzico di sale ed aggiungere a cucchiaiate al composto. Continuare a lavorare con le fruste per 10’. Versare in una teglia imburrata ed infarinata. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 40’.

VERSIONE CARAMELLATA: preparare un caramello nella teglia in cui andrà cotto il dolce facendo sciogliere a fuoco lento zucchero e acqua senza mai mescolare fino a quando diventa di colore ambrato. Appena si sarà raffreddato posizionare a piacere le fette di arancia e ricoprire il tutto con l’impasto. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 40’. E’ importantissimo capovolgere la torta immediatamente quando è calda altrimenti il caramello rapprendendosi non si stacca più dalla teglia.

Buon appetito, Nellina.