Qualcosa di buono da fare in fretta.

Ingredienti per 4 persone: 8 fette di formaggio fresco primo sale 8 fette di speck 2 uova Pane gratt. Q.b. Olio extv q.b.

Farcire ogni coppia di formaggio con la fetta di speck e dopo averle immerse nell’uovo sbattuto passarle nel pan grattato. Se preferite una superficie molto croccante ripassate ancora una volta nell’uovo e di nuovo nel pan grattato.



Queste cotolette di formaggio si possono friggere in olio extravergine di oliva o infornare in una pirofila unta a 200° per 10’ . Servire caldissime.

Buon appetito, Nellina.