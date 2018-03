FOGLIE DI VERZA RIPIENE

Oggi prepariamo qualcosa di gustoso ma semplice da fare per pranzo, cena o contorno.

Ingredienti 8 foglie di verza 300gr. riso lessato 6 salsicce maiale fresche 2 uova Pepe 50gr. parmigiano gratt. 8 bastoncini scamorza, fontina o caciotta 1 pizzico facoltativo curcuma, semi finocchio o zenzero Pane gratt. q.b. Olio extv. q.b.

Lavare le foglie intere della verza e lessare in acqua salata. Scolare e immergere in una ciotola con acqua fredda. Stendere su di un vassoio, asciugare tamponando con carta assorbente ed eliminare la nervatura callosa della parte terminale. In una ciotola mescolare la salsiccia privata del budello, riso uova, parmigiano, pepe ed una spezia a piacere.



Dividere il composto in otto parti dare la forma di una polpetta allungata mettendo al centro un bastoncino di formaggio. Avvolgere ogni polpetta nella foglia di verza e sistemare gli involtini in una pirofila una di olio. Completare con una spolverata di pangrattato ed un altro filo d’olio.

Infornare a 180° per 20’.



Buon appetito, Nellina.