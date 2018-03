PASTA AL FUME’

Ricetta di origine marchigiana molto apprezzata dai buongustai. Il condimento semplice è caratterizzato dal sapore e dal profumo della pancetta affumicata da cui deriva il nome.



Per 4 persone:



400gr pasta 200gr. pancetta affumicata 2 cucchiai olio extv. 200ml panna da cucina 400gr. passata pomodoro 50gr. parmigiano gratt. Peperoncino piccante Sale





Tagliare a listarelle la pancetta e rosolarla in padella con poco olio, aggiungere il peperoncino e successivamente il pomodoro. Cuocere per circa 30’.



Salare se necessario ed aggiungere fuori dal fuoco la panna e la pasta lessata al dente . Fare amalgamare velocemente il tutto e servire calda con una spolverata di parmigiano.



Variante: per rafforzare l’odore ed il sapore del fumè aggiungere provola affumicata a cubetti.





Buon appetito, Nellina.