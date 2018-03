PIZZA DOLCE DI RICOTTA

Un dolce casalingo e genuino che facevano le nostre nonne.



Pasta frolla: 250 gr farina 00 2 uova, 100 gr zucchero 125 gr strutto 1 pizzico sale

Ripieno 400gr. ricotta pecora 150gr. zucchero 1 uovo buccia gratt. 1 limone 100gr. canditi misti 100gr. gocce cioccolato 1 fiala acqua millefiori 1 bicchierino liquore strega, mandarinetto, aurum







Sulla spianatoia mettere la farina a fontana miscelata con lo zucchero ed impastare prima solo con il burro poi unire gli altri ingredienti. Lavorare velocemente fino ad ottenere una pasta liscia e lasciare riposare in frigo 30’.



In una ciotola capiente lavorare, con un cucchiaio di legno, la ricotta setacciata con lo zucchero successivamente unire gli altri ingredienti.



Rivestire con una parte di pasta frolla il fondo ed i bordi di una tortiera. Riempire e decorare con strisce di pasta disposte a griglia sul ripieno, con la rondella rifinire il bordo eliminando la pasta in eccesso. Infornare 180° per 35’.

Buon appetito, Nellina