YOGURT CLASSICO E YOGURT GRECO FATTO IN CASA

I benefici dello yogurt per il nostro organismo sono molteplici: riequilibra la flora batterica, contrasta la stitichezza, previene l’osteoporosi , i tumori al colon ed al seno, le infiammazioni intestinali ecc.

Ottimo a colazione e a merenda o per la preparazione in cucina di salse e dolci.

Ingredienti:



1l latte intero UHT 1 vasetto yogurt intero bianco naturale

La quantità degli ingredienti indicati è per riempire i 6 vasetti in dotazione della yogurtiera.

Fare bollire il latte per 10’. Lasciare scendere la temperatura intorno ai 40°, nel frattempo, in un boccale versare il contenuto del vasetto di yogurt. Aggiungere solo una piccola parte di latte bollito, dopo aver ben amalgamato unire la parte restante poca per volta. Mescolare per circa 1 minuto quindi riempire i barattoli e porli nella yogurtiera. Dopo circa 8-12 ore ( il tempo dipende dal tipo di yogurtiera usata) lo yogurt sarà pronto, e va riposto in frigo per almeno 4 ore prima di essere consumato.



Lo yogurt greco non è altro che yogurt classico colato.



Per ottenerlo, prima di riporlo in frigo, va fatto sgocciolare per circa due o tre ore in un colino rivestito con un panno di lino, in mancanza va bene il velo dei confetti, con cui si confezionano le bomboniere, con una trama fitta. Il risultato è ottimo, denso e vellutato ma la quantità è inferiore avendo perso la parte liquida, da sei vasetti se ne ricavano 3. Il liquido avanzato si chiama siero acido e può essere riutilizzato sostituendolo all’acqua nella preparazione di impasti lievitati. Sperimentate!



Buon appetito, Nellina