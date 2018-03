Allegria e bontà in questo famoso dolce napoletano che piace proprio a tutti.

A differenza della cicerchiata, gli struffoli morbidi contengono nell’impasto il lievito di birra.

Ingredienti:



500 gr. farina 00

100gr. burro a temperatura ambiente 10gr. lievito birra

1 cucchiaio di zucchero 1 pizzico di sale

6 uova intere scorza di limone e arancia grattugiata 1 bicchierino liquore all’anice

Olio arachide per friggere 250 gr. miele Per decorare confettini colorati, perline argentate, cannellini, canditi.







Sulla spianatoia amalgamare tutti gli ingredienti e lavorare fino ad avere una massa morbida e liscia. Trasferire l’impasto in una ciotola e coprire con una pellicola trasparente. Lasciare lievitare per 4 ore. Si possono staccare piccole quantità di pasta e ricavare dei cordoni ma per facilitare il compito vi consiglio di stendere la pasta con il matterello fino all’altezza di 1 cm. e ricavare con la rondella tante strisce di 1 cm di larghezza.



Da ogni striscia ottenere tanti cordoni tondi e lunghi da tagliare a tocchetti piccoli. Non preoccupatevi se i tocchetti non sono rotondi perché grazie al lievito di birra, in cottura magicamente assumeranno la forma tonda. Friggere in olio caldo e profondo in una pentola dal bordo alto e girare continuamente con la schiumarola per dorarli uniformemente. Mettere a sgocciolare su carta assorbente.



Sciogliere a fuoco lento del miele in un tegame versare gli struffoli ed amalgamare delicatamente fino a farli ricoprire completamente. Versare a corona in un vassoio e decorare con confettini colorati, nocciole tostate, cedro e ciliegine candite, cannellini.



Buon appetito, Nellina