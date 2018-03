GNOCCHI DI SEMOLINO ROSSI

Un ottimo primo con impasto morbido e delicato al palato per accontentare ogni età.



Per 4 persone:

250gr. semolino 1l. latte 30gr. burro 2 tuorli Sale q.b. 70gr. parmigiano gratt. 250gr. provola affumicata 500gr. pomodori pelati Basilico 3 cucchiai olio extv.

L’impasto per questi gnocchi è lo stesso descritto per quelli alla romana, pertanto, portare ad ebollizione il latte, salare e versare a pioggia il semolino. Per evitare la formazione di grumi girare continuamente con una frusta. Appena la massa appare liscia e si stacca dalle pareti della pentola togliere dal fuoco.



Incorporare il burro, i tuorli e una manciata di parmigiano. Trasferire il composto su un foglio di pellicola o di carta forno arrotolare dando una forma cilindrica. Lasciare raffreddare, eliminare l’involucro e tagliare a rondelle spesse un centimetro. Trasferire gli gnocchi in una teglia dopo aver messo sul fondo un mestolo di sugo.



Distribuire fettine di provola sulla superficie, parmigiano e tutto il sugo rimanente. Infornare a 180° per 20’ circa.



Buon appetito, Nellina.