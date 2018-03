CECI PASSATI E PANCETTA CROCCANTE

La pancetta aggiunge sapore al legume gratificando il palato. Velocissima la preparazione utilizzando ceci già lessati.

Per 4 persone: 500gr. ceci lessati 200gr. pancetta stagionata a fettine Olio extv.

Frullare i ceci con un minipimer. Intanto in una padella antiaderente mettere a rosolare la pancetta. Se si ha la fortuna di avere la pancetta paesana fatta in casa tagliarla a listarelle per chi invece la deve acquistare si consiglia quella affettata finemente che rosola prima e risulta molto più croccante.



Servire la passata calda con la pancetta, condire con l’olio da essa rilasciato e volendo anche un filo di olio extravergine a crudo e pepe. Veramente detto, fatto e mangiato.





Buon appetito, Nellina.