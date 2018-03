PIZZETTE MORBIDE DI RICOTTA

Più difficile a dirsi che a farsi tanto sono facile e buone. In qualunque momento vogliate farle bastano pochi minuti e pochi ingredienti.

Ingredienti:



250gr. farina 0 250gr. ricotta fresca 50gr. burro fuso Mezza bustina lievito torte salate 1 cucchiaino sale



In una ciotola amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Su un foglio di carta forno, leggermente infarinato, stendere la pasta con un matterello e ricavare con un tagliapasta o un bicchiere tanti dischi della grandezza che preferite dipende in quale occasione verranno servite, le pizzette piccoline sono più indicate per un buffet più grandi per una merenda o cena, nessuno ci vieta però di fare una classica pizza al pomodoro.



Infornare a 200° per 18’. Farcire a piacere con pomodoro, salumi o formaggi.

Buon appetito, Nellina.