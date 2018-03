PASTA ZUCCHINE E PROVOLONE

Con la vita frenetica di oggi dovendo pur mangiare si cercano idee per preparare un buon piatto in breve tempo. Da tenere presente questo, molto semplice, da gustare sia caldo che freddo.

Ingredienti per 4 persone:



400gr. penne, spaghetti, fusilli 800gr. zucchine 250gr. provolone piccante Olio extv. q.b. Sale Pepe o peperoncino piccante fresco Basilico



Lavare e tagliare a fette tonde le zucchine, salare e lasciare almeno 30’ a perdere l’acqua di vegetazione. Friggere un po’ per volta in olio extravergine di oliva. Tenere da parte eliminando l’olio in eccesso. Questa operazione può essere fatta anche con largo anticipo o addirittura la sera prima. Lessare la pasta in acqua bollente salata. Rimettere la padella con le zucchine sul fuoco e aggiungere la pasta scolata. Saltare brevemente e servire con tanto basilico e provolone grattugiato grossolanamente. Se si vuole consumare fredda lessare la pasta in orario a voi più consono e condirla con un filo d’olio assemblandola con zucchine e provolone poco prima di servire.

Buon appetito, Nellina.