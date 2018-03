ORECCHIETTE RICOTTA SPINACI E NOCI

Di solito l’abbinamento ricotta e spinaci lo si usa per farcire ravioli o cannelloni, in questo caso mettiamo al bando le preparazioni elaborate e lo utilizziamo direttamente sulle orecchiette senza togliere nulla al gusto ed impiegando pochissimo tempo.

Ingredienti per 4 persone: 500gr. spinaci surgelati 250gr. ricotta pecora, bufala o mucca 50gr. burro 320gr. orecchiette baresi Pepe Noci q.b.



In un pentolino con pochissima acqua lessare brevemente gli spinaci. Scolarli molto bene e saltarli in padella con il burro. Ridurli a crema con un minipimer direttamente in padella.



Ho indicato vari tipi di ricotta a voi la scelta, ovviamente più saporita sarà più gustoso sarà il risultato finale. A freddo unire la ricotta ed amalgamare bene. Lessare le orecchiette e versarle nel condimento, mescolare delicatamente unendo se necessario qualche cucchiaio di acqua di cottura.



Servire cospargendo noci tritate grossolanamente e pepe macinato al momento..

Buon appetito, Nellina.