TAGLIATELLE IN FIORE CON PANCETTA AFFUMICATA

I primi detti e fatti sono i più veloci e buoni .

Ingredienti Per 4 persone: 320gr. pasta 200gr. pancetta stagionata affumicata ed affettata 600gr. zucchine 10 fiori zucchina 2 spicchi aglio pepe









Mentre l’acqua della pasta è sul fuoco, rosolare la pancetta in padella antiaderente facendola diventare croccante. Scolare e mettere da parte.



Lessare la pasta nell’acqua bollente, intanto, nell’olio rilasciato dalla pancetta versare le zucchine tagliate sottilmente cuocendole per 5’, infine aggiungere i fiori a listarelle, la pancetta e le tagliatelle. Saltarle nell’intingolo per due minuti e servire con pepe macinato al momento.

Buon appetito, Nellina.