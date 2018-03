PALLINE DI BESCIAMELLA IMPANATE

Sfiziose e croccanti fuori e morbide dentro. Chicche di bontà per aperitivi.

Ingredienti Per 4 persone: Besciamella: 50 gr. burro 50 gr. farina mezzo litro latte pizzico sale noce moscata.





1 tuorlo 100gr. fontina 100gr. prosciutto cotto 1 uovo Farina q.b. Pane grattugiato q.b. Olio arachide per friggere



Preparare la besciamella facendo sciogliere in un pentolino il burro, unire la farina e poco per volta il latte girando sempre per non fare grumi. Fuori dal fuoco aggiungere il tuorlo, amalgamare ed unire anche il prosciutto e la fontina a dadini.



Tenere in frigo qualche ora. Formare delle palline e passarle prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e successivamente nel pangrattato. Friggere in abbondante olio di arachide per pochi minuti e scolare su carta assorbente. Servire sia calde che fredde.

Buon appetito, Nellina.