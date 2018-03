PARMIGIANA DI ZUCCHINE

Basta dire parmigiana e si pensa subito a quella di melanzane ma non bisogna sottovalutare questa con le zucchine più leggera, dal gusto delicato ed un po’ dolciastro.

Per 4 persone: 1 kg zucchine 4 uova Farina q.b. 50gr. parmigiano gratt. 300gr. provola affumicata Olio extv. o arachide q.b. Salsa: 1 kg pomodori freschi maturi 2 cucchiai olio extv. Aglio, olio, basilico.

Lavare le zucchine e tagliarle a fette nel senso della lunghezza, salare e disporle in un colapasta a perdere l’acqua di vegetazione per 30’. Intanto pelare i pomodori praticando con il coltello un’incisione a croce sulla buccia e tuffarli in acqua bollente per 3’. Scolare ed a caldo, eliminare la pelle che si staccherà facilmente. In un tegame soffriggere l’olio extra vergine con aglio e basilico, unire i pomodori a tocchetti e lasciare cuocere il sugo per 10’. Mettere sul fuoco una padella con abbondante olio extra vergine di oliva o di arachide. Passare ogni fetta di zucchina prima nella farina e poi nell’uovo sbattuto e tuffarle poche per volta nell’olio caldo, ma mai fumante. Man mano che friggono poggiarle su carta assorbente a perdere l’unto. In una pirofila mettere sul fondo uno strato di sugo poi alternare uno strato di zucchine, uno di provola, basilico, parmigiano e sugo. Così fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Terminare coprendo con sugo e parmigiano. E’ preferibile non mettere in superficie il basilico che in cottura si brucerebbe facilmente. Infornare a 180° per 20’. Servire sia calda che fredda.

Buon appetito, Nellina.