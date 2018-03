ZUCCHINE CROCCANTI (2)

Un modo per racchiudere in barattoli di vetro i profumi dell’estate. Un contorno fuori stagione da abbinare a carne o pesce .

Ingredienti

zucchine aceto acqua sale aglio, menta origano e peperoncino olio extv.



Vi avevo già dato in precedenza un’altra ricetta per conservare le zucchine in barattolo ecco questa variante ancor più sfiziosa. Lavare le zucchine e dopo aver eliminato la parte centrale spugnosa tagliarle a listarelle non troppo sottili. Pesare le zucchine e mettere in un tegame, sul fuoco, lo stesso peso di acqua e lo stesso di aceto. Quando la miscela arriva a bollore versare una manciata di sale grosso e le zucchine.



Cuocere per soli 3’ poi scolare e strizzare bene. Dopo la cottura stenderle ad asciugare all’aperto, possibilmente su una grata, in una zona ombrosa su teli puliti coprendole per preservarle da polvere ed eventuali insetti.



Rigirare ogni tanto. Per una buona conservazione devono aver perso tutta l’umidità, ci vorranno circa 24 ore ritirandole in casa nelle ore notturne. Trascorso il tempo necessario riunire le zucchine in una ciotola e condire con aglio, menta, origano, peperoncino ed olio. Mescolare accuratamente in modo da impregnarle bene ed invasare. Versare ancora olio fino a coprire completamente e facendo attenzione a fare uscire tutte le bolle d’aria.



Chiudere ermeticamente e conservare al buio per almeno un mese prima di consumarle.

Buon appetito, Nellina.