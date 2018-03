BISCOTTO GELATO

Vi assicuro che dureranno poco, troppo buoni e facili da fare. Un modo per farcire dei biscotti che vi sono avanzati e farne un boccone gelato da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Biscotti secchi vari 250ml panna fresca 250gr. cioccolato fondente Mandorle cocco nocciole codette cioccolato diavoletti ecc.



Montare la panna fresca e non zuccherare. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria ed incorporarlo alla panna. Amalgamare bene e mettere in frigo per 1 ora a rassodare. Farcire i biscotti con un cucchiaio abbondante di mousse di cioccolato, in casa avevo biscotti marie, amaretti e gran turchese, con le marie ho assemblato tre biscotti, sovrapporre l’altro biscotto e senza premere troppo fare in modo che la farcitura arrivi al bordo. Con una spatola o addirittura con un dito lisciare il contorno eliminando il cioccolato in eccesso. Passarli nella granella di mandorle, cocco o altro facendola aderire ai bordi. Tenere in freezer fino all’occorrenza.

Buon appetito, Nellina.