SCUGNIZZI NAPOLETANI

Uno sfizio alimentare delle friggitorie napoletane che fa parte del cosiddetto cibo da strada economico e genuino. Gli scugnizzi non sono altro che pasta lievitata fritta al momento e servita calda, vediamo come prepararli in casa.

Ingredienti per 4 persone: Pasta: 500 gr. farina 0 250ml acqua 10 gr. lievito birra 1 cucchiaino sale



15 pomodorini datterini Rucola 100gr. provolone piccante o caciocavallo Olio arachide q.b.









In una ciotola sciogliere il lievito con la quantità di acqua indicata, unire un po’ per volta la farina e successivamente il sale. Lavorare la massa fino ad ottenere un panetto liscio e morbido. Praticare una croce sulla sommità e coprire la ciotola con pellicola trasparente. Lasciare lievitare almeno 3 ore.



In una padella dai bordi alti con abbondante olio caldo friggere pezzetti di pasta staccati a pizzichi oppure arrotolando piccole quantità tra le mani ricavando dei bastoncini. Appena si indorano scolare su carta assorbente. Si possono mangiare semplici o conditi con pomodorini tagliati a metà, rucola e scaglie di formaggio. Vanno fritti e mangiati.



Buon appetito, Nellina.