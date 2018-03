RUSTICO ZUCCHINE RICOTTA MORTADELLA

In un buffet le cose più golose sono le pizze rustiche questa può essere inserita tra quelle più sfiziose e nutrienti. In estate può sostituire il pranzo in spiaggia o in gita.

Ingredienti:



Pasta briseé 300gr. farina 0 o 00 150gr. burro 2 o 3 cucchiai acqua fredda Mezzo cucchiaino sale Ripieno: 3 zucchine 150gr. mortadella 250gr. ricotta vaccina o di pecora 2 uova Sale Pepe 30gr. parmigiano 200gr. asiago o caciotta

Mescolare velocemente in una ciotola farina e burro freddo a tocchetti. Ottenuto un composto granuloso unire un cucchiaio per volta di acqua ghiacciata fino ad avere un impasto sodo.



Avvolgere il panetto in una pellicola e porre in frigo per almeno un’ora. Nel frattempo tagliare a tocchetti le zucchine e rosolare in padella per qualche minuto con poco olio.



A freddo unire la ricotta, la mortadella tritata grossolanamente, le uova, il parmigiano, sale e pepe. Rivestire una teglia con carta forno, ricoprire con un disco di pasta briseé versare il ripieno e con la pasta eccedente formare una griglia come per le crostate. Infornare 180° per 35’ circa. Servire tiepida o fredda.

Buon appetito, Nellina.