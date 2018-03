RISO INTEGRALE CON CREMA DI BROCCOLO

Portando a tavola questo buon piatto vuol dire che pensiamo alla salute prima di tutto.

Ingredienti: 320gr. riso integrale 500gr. broccolo calabrese 4 cucchiai olio extv. 2 spicchi aglio Peperoncino piccante

La sera prima mettere il riso integrale a bagno per una notte per abbreviarne il tempo di cottura altrimenti ci impiega 50’ circa. Lavare i broccoli e lessarli in acqua bollente salata. Scolare senza buttare l’acqua di cottura perché in essa si cuocerà il riso. Mentre il riso cuoce per circa 18’ rosolare in padella olio, aglio e peperoncino, eliminare l’aglio e unire i broccoli. Amalgamare per qualche minuto poi frullare con un cucchiaio di acqua di cottura ed unire al riso. Servire caldo con un filo di olio a crudo.

Buon appetito, Nellina.