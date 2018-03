A processo per furto ma non ci fu querela: tutto finito

LANCIANO. Il giudice Andrea Belli di Lanciano ha stabilito il non doversi procedere, per mancanza di querela, per la vicenda processuale di presunto furto aggravato di un capo di abbigliamento che ha riguardato P. S., impiegata in un ente pubblico teatino.

Nella sentenza, emessa nel pomeriggio, il giudice ha inoltre escluso le circostanti aggravanti. Il pm d'udienza, Delfina Conventi, aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione. Per sostenere l'accusa la Procura faceva affidamento su alcuni filmati delle telecamere interne al negozio.

Al termine dell'arringa i difensori, Daniela Ghergo e Giulio Ulacco, hanno invece richiesto l'ampia assoluzione per non aver commesso il fatto, rimarcando inoltre la sofferenza morale patita dall'imputata per tali accuse.

La vicenda era relativa al presunto furto di un cardigan griffato, costo 570 euro, avvenuto il 25 gennaio 2013 in una boutique di Lanciano.

Secondo l'accusa l'imputata, approfittando della distrazione dell'esercente, avrebbe tolto il cartellino del prezzo del capo e lo avrebbe messo in borsa.

Il cardigan sarebbe stato poi ritrovato fuori dal negozio, in un bidone di rifiuti. L'imputata, che pagò altri capi di abbigliamento acquistati, successivamente pagò con bonifico anche il cardigan presuntivamente rubato.

La donna si è sempre difesa sostenendo «è tutto un teorema accusatorio che si basa su elementi inconsistenti e paradossali, costruiti ad arte per gettare discredito su una professionista di comprovata serietà».

Un caso che si chiude perché non è bastata la semplice denuncia del titolare del negozio, visto che la Procura contestò le aggravanti per cui si dovette procedere d'ufficio.

Era necessaria la querela.

Le motivazioni del giudice entro 45 giorni.