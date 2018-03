BISCOTTI AL PORTO

Questi biscotti secchi sono ideali da conservare e consumare quando ci viene voglia di sgranocchiare qualcosa di dolce.

Ingredienti: 500gr. farina 0 o 00 125ml vino liquoroso Porto 100gr. zucchero canna 2 cucchiai miele 125ml. olio arachide 1 cucchiaino semi anice 1 cucchiaino cannella





Amalgamare gli ingredienti e lavorare l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopo 30’ di riposo stendere una sfoglia alta mezzo centimetro e ricavare i biscotti con un tagliapasta. Posizionarli in una teglia rivestita con carta forno ed infornare a 170° per 20’. Successivamente spegnere il forno e lasciare raffreddare i biscotti all’interno tenendo lo sportello semiaperto. Non conosco il vostro forno ma se appaiono troppo bruni sfornarli. Si conservano in scatole di latta per più di una settimana.

Buon appetito, Nellina.