PESCESPADA ALLA PIASTRA

Per l’esito di un buon piatto di pesce non ci vogliono molti ingredienti basta la sua freschezza.

Cotto a fuoco vivace resta tenero e succoso.

Ingredienti per 4 persone: 4 fette pescespada spesse 1cm. 2 limoni Sale Pepe



Sciacquare il pesce lasciando intorno la pelle per evitare che si sfaldi in cottura e lasciare macerare nel succo di limone per 30’. Riscaldare sul fornello del gas una piastra o una padella antiaderente, leggermente unta, sistemare il pesce e cuocere 7 o 8 minuti per lato a fuoco vivace. Se la piastra non è grande abbastanza cuocere 2 bistecche per volta.

Servire caldo con uno spicchio di limone ed un pizzico di sale e pepe. Come contorno una ricca insalata con frutti di bosco o di arance e finocchi.



Buon appetito, Nellina.