BUCATINI ALL’AMATRICIANA

Un piatto apprezzato da tanti con pochi ingredienti e tanta goduria. La vera ricetta tipica di Amatrice è senza cipolla, aglio o pancetta ma solo guanciale e pomodoro.

Ingredienti per 4 persone: 320gr. bucatini 150gr. guanciale 800gr. pomodori pelati a pezzettoni o freschi Pecorino gratt. Pepe 2 cucchiai olio extv.



Eliminare la cotenna dal guanciale e tagliare a cubetti o striscioline. In un tegame mettere insieme l’olio, il guanciale e mezzo bicchiere di acqua. Lasciare cuocere a fuoco lento fino a rosolarlo. Unire i pomodori e continuare la cottura per circa 20 minuti. Aggiungere sale solo se necessario tenendo conto che sia il guanciale che il pecorino sono già molto sapidi. Lessare al dente in acqua bollente salata i bucatini, scolare e condire con parte del condimento e pecorino grattugiato. Impiattare e completare con altro sugo, pecorino e pepe macinato al momento.

Buon appetito, Nellina.