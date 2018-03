PANE INTEGRALE NOCI ED UVA PASSA

Un pane rustico ricco di sapore che apporta sostanze nutritive e salutari al nostro organismo.

Ingredienti:

500gr. farina integrale 1 cucchiaio miele 1 cucchiaio olio extv. 1 cucchiaino sale 300ml acqua 5gr. lievito birra 50gr. gherigli noce 50gr. uvapassa

Sciogliere il lievito nell’acqua, aggiungere il miele, l’olio e gradatamente tutta la farina, per ultimo il sale. Amalgamare fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo. Unire sia le noci che l’uvetta formare una palla, segnare con il coltello un taglio a croce, e mettere a lievitare fino al raddoppio di volume. Ungere uno stampo da plum cake e riempire per metà altezza con l’impasto. Accendere il forno a 50° e spegnerlo dopo 10’. Collocare la teglia nel forno e quando il composto torna ad aumentare di volume fino a raggiungere l’orlo riaccendere a 200° e cuocere per 20’ circa. Sformare il pane appena tolto dal forno e posizionarlo su una grata per evitare che la base si ammolli con l’umidità.

Buon appetito, Nellina.