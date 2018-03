INVOLTINI DI ZUCCHINA E SOGLIOLA

Ingredienti dal sapore delicato ma il filetto di acciuga ne rafforza il gusto.

Ingredienti per 4 persone: 8 filetti sogliola congelati 2 zucchine 250gr. pane raffermo prezzemolo sale aglio origano olive 8 filetti acciuga sott’olio pepe olio extv. q.b.

Tagliare le zucchine a fette sottilissime con il pelapatate, salare e lasciare che perdano l’acqua di vegetazione per 20’. Mentre i filetti di sogliola si scongelano mettere a bagno il pane raffermo, strizzare e condire con aglio e prezzemolo tritato finemente, sale, origano, olive sminuzzate ed un filo di olio.

Preparare gli involtini procedendo a strati zucchina, sogliola, un cucchiaio di pane condito e un filetto di acciuga. Arrotolare e fermare con uno stuzzicadenti. Procedere allo stesso modo con gli altri involtini. Cuocere in forno a 180° per 15’ poi altri 5’ sotto il grill per rosolare la superficie.

Buon appetito, Nellina.