SFOGLIATA DI BROCCOLO ROMANESCO

Con l’arrivo della bella stagione ecco un gradevole rustico da preparare in anticipo e gustare sia freddo che tiepido.







Ingredienti

1 rotolo pasta sfoglia congelata 1 cavolo romanesco medio 200gr. guanciale 1 spicchio aglio 1 uovo 50gr. parmigiano gratt. Pepe Besciamella: 50 gr. burro, 50 gr. farina, ½ litro latte, pizzico sale e noce moscata.







In una pentola mettere insieme il guanciale, il broccolo e l’aglio. Coprire e lasciare stufare a fuoco moderato, a fine cottura eliminare l’aglio. Preparare con gli ingredienti la besciamella, senza farla addensare molto, facendo sciogliere prima il burro, versare la farina ed appena imbiondisce unire il latte tiepido.



In una ciotola unire il broccolo intiepidito, l’uovo, il parmigiano, il pepe e la besciamella. Stendere il rotolo di pasta sfoglia scongelato ed adagiarlo nella teglia rivestita di carta forno. Versare il ripieno, livellarlo e rimboccare la pasta lungo i bordi. Infornare a 200° per 20’.

Buon appetito, Nellina.