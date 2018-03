BISCOTTI CON FRUTTA SECCA

Avete ancora avanzi di frutta secca e non sapete come utilizzarla? Questi dolcetti delizieranno la vostra colazione.

Ingredienti

300gr. farina 00 150gr. zucchero 100gr. burro 200gr. Frutta secca: noci, mandorle, pinoli, uva passa 1 cucchiaino lievito per dolci 1 uovo Alchermes q.b.

Riunire sulla spianatoia farina, zucchero, burro, frutta secca sminuzzata, uva passa e lievito. Miscelare ed aprire a fontana, versare al centro l’uovo e qualche cucchiaio di Alchermes. Ammassare velocemente unendo altro Alchermes se necessario. Lasciare riposare in frigo per 30’. Con piccole porzioni di impasto formare delle palline, posizionarle sulla placca del forno rivestita di carta forno e decorare a piacere ogni biscotto con una mandorla. Infornare a 170° per 15’ circa.

Buon appetito, Nellina.