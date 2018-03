TORTINO VERZA, PATATE E PROVOLA

Buona calda con provola filante o fredda per il vostro picnic all’aperto.

Ingredienti per 4 persone: 1 kg verza 500gr. patate 2 uova 50gr. parmigiano gratt. 250gr. provola affumicata 1 etto prosciutto crudo Olio extv. q.b. Pane grattugiato q.b. Sale Pepe

Lavare la verza e sminuzzare le foglie. Pelare e tagliare a tocchi le patate. Lessare insieme in acqua bollente salata. Dopo aver ben scolato schiacciare il tutto con una forchetta, unire il parmigiano, le uova e regolare di sale e pepe. Ungere una teglia, cospargere del pangrattato e porre metà composto, livellare e mettere sopra fette di provola e prosciutto a pezzetti. Coprire con l’impasto avanzato, spolverare con pangrattato ed un filo di olio. Infornare a 180° per 20’ circa o fin quando non si sia rosolata la superficie.

Buon appetito, Nellina.