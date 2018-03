TAGLIATELLE CARCIOFI SALSICCIA E PANNA

Un primo piatto goloso e di successo da servire ai vostri ospiti.

Ingredienti per 4 persone: 320gr. tagliatelle all’uovo 3 salsicce maiale 3 carciofi romaneschi Prezzemolo Aglio 4 cucchiai olio extv 50gr. pecorino o parmigiano gratt. Sale pepe

Il condimento, senza panna, si può preparare in anticipo e riscaldare mentre la pasta cuoce, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura. Pulire i carciofi eliminando le foglie dure esterne e mozzare la sommità. Spaccare a metà ogni carciofo, togliere la barbetta centrale e tagliare a fettine sottili.



In un tegame fare cuocere i carciofi, con una parte di olio ed aglio, a fuoco lento per circa 20’ aggiungendo ogni tanto un po’ di acqua fino a quando non saranno teneri. Eliminare il budello alla salsiccia ed unirla sbriciolata ai carciofi facendo rosolare tutto insieme. Unire la panna, il prezzemolo tritato, sale, pepe e le tagliatelle lessate.



Amalgamare facendo avvolgere il condimento alla pasta e servire subito con parmigiano o pecorino grattugiato.

Buon appetito, Nellina.