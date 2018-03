INSALATA DI SGOMBRO SEDANO E NOCI

Minima spesa per questo piatto semplicissimo ricco di omega3. Si può preparare in anticipo e conservare in frigo, bello tornare a casa e trovare qualcosa di pronto.

Ingredienti per 4 persone: 1 kg. sgombri freschissimi 1 foglia alloro 1 cipolla piccola Menta maggiorana Grani pepe Sale 1 cuore sedano Noci Olive verdi o nere Olio extv q.b.

Eviscerare il pesce, eliminare la testa e lavare in acqua corrente. Mettere in pentola pesce, alloro, cipolla, menta, maggiorana, pepe e sale. Coprire con acqua fredda e cuocere per 20’. Spegnere il gas e lasciare raffreddare il pesce nell’acqua di cottura. Spinare e ricavare i filetti eliminando le parti nere e deporli in un piatto da portata. A parte in una ciotola condire il sedano tagliuzzato, olive, noci con ottimo olio, mescolare e sistemare sullo sgombro.

Buon appetito, Nellina.