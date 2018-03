PANE CURCUMA E SEMI DI PAPAVERO

Un pane fatto in casa morbido insaporito dalla curcuma che ha infinite proprietà e benefici per la nostra salute.

Ingredienti: 1kg. farina 0 1 cucchiaino curcuma 7gr. lievito birra 70ml. olio extv. 550ml. acqua 1 cucchiaio sale 1 cucchiaino zucchero Semi papavero q.b.

Essendo la quantità di lievito di pochi grammi il pane ha bisogno di diverse ore di lievitazione, pertanto consiglio di impastare la sera ed infornare al mattino, o viceversa al mattino per la sera.

Sciogliere il lievito, in una ciotola capiente, con la quantità di acqua stabilita e lo zucchero. Unire l’olio ed un po’ per volta la farina, precedentemente miscelata con la curcuma. Aggiungere il sale ed impastare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Formare una palla e con un coltello segnare sopra una croce, coprire la ciotola con pellicola e lasciare lievitare tutta la notte. Al mattino dare la forma desiderata al pane o ai panini e lasciare lievitare ancora 1 ora. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 20’.

Buon appetito, Nellina.