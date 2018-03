PASSATO DI VERDURE DIETETICO

Le verdure indispensabili nella nostra alimentazione ci aiutano a saziarci ed a mantenerci in forma.

Ingredienti per 4 persone: 2 patate 2 zucchine 4 carote 1 porro 2 cipolline fresche 200 gr. piselli freschi 200 gr. fagiolini 100gr. cavolfiore 2 coste sedano 5 pomodorini prezzemolo basilico olio extv 1 cucchiaino di dado da brodo fatto in casa

La semplicità di questa pietanza è disarmante ma per chi sia o no a dieta è un piatto salutare che aiuta il nostro organismo a nutrirci senza appesantirci. Per chi volesse utilizzare il minestrone congelato per praticità o perché non reperisce la varietà di verdure bisogna dire che il valore nutrizionale non cambia.



Lavare e sminuzzare le verdure, coprire con acqua, aggiungere il dado, si può omettere se si vuole mangiare senza sale, e cuocere a fuoco moderato per circa un’ora. Eliminare parte dell’acqua e frullare il tutto con il minipimer e servire il passato sia caldo che freddo con un filo di buon olio di frantoio e crostini di pane.



Se si vuole servire come contorno di carne o pesce portare il passato sul fuoco per pochi minuti per addensarlo ulteriormente, a piacere aggiungere una noce di burro e parmigiano.

Buon appetito, Nellina.