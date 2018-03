TAGLIATELLE ASPARAGI E PANNA ACIDA

Un condimento che si cuoce in padella mettendo insieme tutti gli ingredienti ed ottenendo un primo piatto veramente molto buono.

Ingredienti per 4 persone: 300gr. tagliatelle all’uovo 2 cucchiai olio extv. 100gr. guanciale o pancetta stagionata 500gr. asparagi freschi coltivati 2 cipolline fresche o 1 porro sale pepe 200ml panna acida



Lavare ed affettare cipolla, guanciale e asparagi. Mettere tutto in padella con l’olio e stufare a fuoco dolce aggiungendo un po’ d’acqua ogni tanto per ottenere un composto tenero e rosolato. Unire la panna acida e successivamente versare le tagliatelle lessate al dente. Amalgamare brevemente in padella e poi servire con parmigiano e pepe.

Buon appetito, Nellina.