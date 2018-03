PASTA E FAGIOLI ROSSA

A chi non piace pasta e fagioli? Gradita in ogni stagione ed in mille versioni tra cui questa che vi propongo oggi.

Ingredienti per 4 persone: 200gr. pasta mista 400gr. fagioli borlotti lessati 1 cipolla Sedano 1 carota 2 spicchi aglio 70gr. pancetta Peperoncino piccante 300gr. pomodori freschi ciliegini o datterini Timo Basilico





Preparare un soffritto con un battuto di pancetta, aglio, carota, sedano, cipolla e l’aggiunta di peperoncino piccante, se piace. Lasciare imbiondire ed unire i pomodori a tocchetti.



Dopo 10’ togliere l’aglio ed aggiungere timo, basilico ed i fagioli lessati con parte della loro acqua. Aggiungere al composto la pasta lessata e scolata molto al dente e portare a termine la cottura insieme ai fagioli, lasciando il tutto molto brodoso. Servire calda.

Buon appetito, Nellina.