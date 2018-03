BROCCOLI E SALSICCIA IN CROSTA

L’unica controindicazione di questa preparazione è che lo stomaco non si accontenta di una sola fettina.

Ingredienti 500gr. farina 0 3 cucchiai olio extv. 2 cucchiaini sale 1 pizzico zucchero 10gr. lievito birra 300ml. acqua

Ripieno: 1kg. broccoli rape 3 salsicce fresche di maiale Olio extv 4 spicchi aglio peperoncino piccante Sale 250gr. provola affumicata (facoltativa)



Impastare la farina con tutti gli ingredienti aggiungendo per ultimo il sale. Lasciare lievitare dalle 6 alle 8 ore oppure mettere l’impasto per l’intera notte in frigo. In una padella con pochissimo olio mettere aglio e salsicce e cuocere fino a rosolarle.

Pulire e lavare accuratamente i broccoli. In un tegame, con i bordi alti e con coperchio, mettere 4 cucchiai di olio con 3 spicchi di aglio e peperoncino appena biondi unire tutti i broccoli, pigiateli se non entrano e non preoccupatevi perché cuocendo diminuiranno notevolmente di volume.

Aggiungere poco sale e continuare la cottura con il coperchio girando ogni tanto.



Se il liquido di vegetazione si dovesse asciugare e la verdura non è cotta aggiungere poca acqua. I broccoli stufati devono risultare teneri e non acquosi. Versare nella verdura le salsicce cotte con il loro condimento, se ne hanno rilasciato troppo metterne solo una parte. Stendere la pasta a forma di rettangolo e farcirla con i broccoli e le salsicce a fettine. Arrotolare e sistemare in una teglia a ciambella leggermente unta.

Preriscaldare il forno per 10’ a 60’, spegnere e mettere all’interno la teglia. Quando l’impasto appare ben gonfio riaccendere il forno a 200° e cuocere per 20’ circa. Quando è cotta e dorata estrarre la ciambella dalla teglia e porla su una grata per evitare che la base con l’umidità si rammollisca.

Buon appetito, Nellina.