FAGOTTINI DI VERZA

La verza è la regina dei vegetali invernali, la si gusta nelle zuppe, nei minestroni, nei risotti o farcendo le foglie con ripieni vari. Questi ripieni di tonno e patate sono molto sfiziosi.

Ingredienti 8 foglie verza 3 patate lesse 160gr. tonno all’olio oliva olive nere olive verdi 50gr. parmigiano gratt. olio extv q.b. 50gr. burro 2 cucchiai pane gratt. q.b. Sale Pepe



Lavare e lessare le foglie intere della verza. Scolare e immergere subito in una ciotola con acqua fredda poi stenderle ad asciugare su un canovaccio. Eliminare la nervatura callosa della parte terminale. Intanto schiacciare le patate ed aggiungere le olive snocciolate, il tonno, sale e pepe.

Distribuire un cucchiaio di composto sulle foglie e chiudere a fagottino. Sistemarli in una teglia unta con olio e spolverare con una miscela di parmigiano grattugiato misto a pangrattato.



Cospargere dei fiocchetti di burro ed infornare a 180° per circa 15’ fino a formarsi una croccante crosticina in superficie.

Buon appetito, Nellina.