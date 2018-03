Cade dal terzo piano a Pescara, grave 40enne romeno

PESCARA. Un romeno di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere precipitato dal balcone, al terzo piano di una palazzina di via Nora, nel quartiere Rancitelli del capoluogo adriatico. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l'uomo, probabilmente ubriaco, sarebbe caduto accidentalmente da un'altezza di circa nove metri. L'episodio si è verificato attorno all'una e mezza della notte scorsa.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il 40enne in ospedale. Ha riportato un grave politrauma ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia. Intervenuto anche il personale della squadra Volante, che si sta occupando degli accertamenti. L'uomo vive in un appartamento in affitto insieme alla moglie.