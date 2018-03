WURSTEL E CRAUTI

Un piatto tipico tedesco molto diffuso ed apprezzato anche in Italia, gradito soprattutto dai giovani.







Ingredienti 2 wurstel di suino grandi a persona 1 barattolo crauti da 800gr. 3 acciughe salate 1 cipolla 3 cucchiai olio extv. Senape forte o dolce



Affettare finemente la cipolla e soffriggerla nell’olio con poca acqua, quando cotta e trasparente unire i filetti di acciuga dissalati. Mescolare facendoli spappolare ed aggiungere i crauti scolati dal liquido di conservazione. Sciacquare se li ritenete troppo aciduli. Continuare la cottura per 30’ con mezzo bicchiere di acqua.



Molti lessano o cuociono a vapore i wurstel io vi consiglio di arrostirli in una padella antiaderente per pochi minuti e servirli con senape e contorno di crauti. I giovani amano mangiare il tutto racchiuso in un panino e da bere un’ottima birra.

Buon appetito, Nellina.