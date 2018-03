TORTA DELLA NONNA

La ricetta non è per niente complicata ed è facile da fare in casa. Probabilmente fu chiamata così proprio perché preparata con l’amore delle nonne per i nipoti con prodotti genuini. Ma le nonne sono state prima mamme e quindi perché non preparare questo dolce anche per la festa della mamma?

Ingredienti Pasta frolla 200 gr farina 0 1 uovo 1 tuorlo 100 gr zucchero 100 gr strutto o burro buccia gratt. 1 limone 1 pizzico sale Crema pasticcera 350 ml. latte 150 ml. panna 150 gr. zucchero 6 tuorli 30 gr. amido di mais 1 pizzico sale bacca vaniglia buccia di 1 limone. 40gr. pinoli Zucchero a velo

Sulla spianatoia mettere farina, zucchero, strutto o burro a pezzetti, tolto dal frigo almeno 1 ora prima, amalgamare prima questi ingredienti, poi unire le uova, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo. Per la crema montare con le fruste del frullatore prima i tuorli con lo zucchero poi unire la maizena. Bollire insieme latte, panna, i semini contenuti nel baccello di vaniglia e la buccia del limone. Eliminare la scorza di limone e versare il latte caldo nel composto di uova girando continuamente. Rimettere il tutto sul fuoco e cuocere dolcemente mescolando sempre fino ad ottenere una crema densa. Stendere con il matterello la pasta frolla e ricavare un disco grande da coprire anche i bordi dello stampo. Rivestire la teglia con l'impasto e farcire con la crema fredda. Completare cospargendo sulla superficie i pinoli ed infornare a 180° per 20'. Servire fredda con una ricca spolverata di zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.