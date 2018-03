PANNA ACIDA SEMPLICE O AROMATIZZATA

DESSERT DOLCE RAPIDO RAPIDO

Leggo che la panna acida è in vendita già pronta in alcuni negozi specializzati ma essendo così semplice da preparare anche un ragazzino può farla in casa in un attimo.

Ingredienti Pasta frolla 100gr. panna fresca o da cucina 100gr. yogurt naturale intero 1 cucchiaio succo limone

Per aromatizzare: Erba cipollina Menta Rucola Aneto Paprica Curry Dessert: biscotti frollini frutta fresca a piacere nutella

Questa salsa appena preparata ha bisogno di riposare almeno un’oretta in frigo prima dell’uso e si conserva per una durata massima di due giorni. Da gustare con asparagi, patate , pasta, carne e pesce sia arrosto che lesso. Impiegata anche nelle preparazioni dolci come cheesecake, tortine, muffin.



Amalgamare la panna con lo yogurt ed aggiungere il succo di limone che può essere di un solo cucchiaio o un po’ di più se piace molto acidula. Per quella aromatizzata basta inserire all’interno o una delle polveri o una delle erbe fresche elencate.



DESSERT DOLCE RAPIDO RAPIDO:

su un biscotto frollino mettere un cucchiaio di panna acida ed a piacere decorare con fragole, ciliegie, kiwi, pesche, fichi, uva o nutella. Questa stessa preparazione può essere servita in bicchierini alternando a strati biscotti, panna acida e frutta mista.

Buon appetito, Nellina.