TAVOLETTA DI CIOCCOLATO IN GABBIA

Il palato gode nel percepire il gusto dolce e croccante della frolla alla nocciola e l’interno amaro del cioccolato fondente.

Ingredienti Pasta frolla

100 gr. farina 0 o 00

100gr. nocciole tostate e frullate

100 gr. burro

100 gr. zucchero

1 uovo e 1 tuorlo

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone 1 tavoletta cioccolato fondente al 74% o 80%

In rete per questa ricetta utilizzano la pasta sfoglia ma vi consiglio di provare questa versione in cui si abbinano elementi che ne esaltano ancor più il gusto e che non richiede chissà quanto tempo in più. Amalgamare rapidamente gli ingredienti della frolla. Stendere l’impasto tondo tra due fogli di carta forno e lasciare riposare in frigo per 30’.

Riprendere la pasta e poggiare nel centro la tavoletta di cioccolato, tagliare la pasta laterale a strisce usando la rondella seghettata. Procedere coprendo prima le estremità della tavoletta poi accavallare le strisce alternando destra e sinistra formando una treccia. Inumidire la superficie spennellando acqua o latte e cospargere dello zucchero di canna o granella zucchero o nocciole.



Infornare a 180° per 25’. Tagliato a barrette o a cubi si conserva a lungo in una scatola di latta.

Buon appetito, Nellina.