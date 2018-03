ZUPPA DI FAVE FRESCHE

Bella e pronta in poco più di 30’. Tutto insieme in pentola senza inutili passaggi o frittura. La primavera è il momento giusto per gustarla.

Ingredienti per 4 persone: Per 4 persone: 2kg. fave fresche 150gr. guanciale o pancetta stagionata

500gr. cipolline fresche

3 cucchiai olio extv. 50gr. pecorino Sale e pepe

Sgranare le fave e successivamente eliminare il nasino verde amarognolo. Affettare le cipolline e tagliare a tocchetti il guanciale. In una tegame, preferibilmente di coccio, riunire fave, cipolle, guanciale, olio e un bicchiere di acqua. Cuocere a fuoco moderato, lasciando il coperchio semichiuso, per circa 30’ o 40’, dipende dalla grandezza delle fave .



Se il liquido si dovesse asciugare aggiungere ancora poca acqua. Le fave devono risultare tenere e non spappolate e la zuppa brodosa. Il sale si aggiunge alla fine solo se necessario. Servire calda con pecorino grattugiato, pepe e crostini di pane casereccio.

Buon appetito, Nellina.