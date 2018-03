FRITTATA GONFIA E SOFFICE AGLI ASPARAGI

Da provare sia al forno che fritta.

Ingredienti per 4 persone: 500gr. asparagi coltivati 6 uova 30gr. parmigiano gratt. 100gr. pancetta a fette 200gr. scamorza affumicata Pepe, sale 2 cucchiai olio extv Mezzo cucchiaino lievito per torte salate







Per separare dall’asparago la parte tenera da quella dura basta prendere il ramo dalle due estremità piegarlo e magicamente si spezzerà nel punto preciso in cui inizia la parte dura. Successivamente lavare e bollire in un pentolino, dai bordi alti, con la punta rivolta verso l’alto.



In un padellino con un cucchiaio di olio rosolare la pancetta e gli asparagi spezzettati. Mettere da parte alcuni asparagi interi se si vuole decorare la superficie. Dividere i tuorli dagli albumi. Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. Battere i tuorli, unire gli asparagi freddi, il parmigiano, il pepe e la scamorza a dadini. Infine incorporare il lievito e gli albumi a neve mescolando dal basso verso l’alto per evitare di smontarli.



Ungere con l’olio rimanente una pirofila o una teglia usa e getta o coppette monoporzione, versare il composto ed infornare a 160° per 25’.

Buon appetito, Nellina.