PASSATELLI IN BRODO

La pietanza è pronta in pochi minuti ma l’impasto va preparato con largo anticipo e lasciato riposare, questa l’unica difficoltà ma il risultato è garantito.

Ingredienti: 1lt. brodo di carne 120gr. pane grattugiato 120gr parmigiano grattugiato 2 uova + 1 tuorlo 1 pizzico noce moscata







Non compro mai il pane grattugiato ma frullo i tocchi di pane avanzato dopo averlo fatto biscottare in forno. Questo per un duplice motivo: riciclo il tipo di pane che preferisco comprare quotidianamente, inoltre frullandolo quando mi serve non sa di rancido o di vecchio, cosa che spesso capita comprandolo.

Prepariamo il composto per i passatelli miscelando il pane con il formaggio ed un pizzico di noce moscata. Unire le uova uno per volta perché ci sono uova di grandezza diversa ed è importante che la massa sia consistente, nel caso in cui vi venga molliccia aggiungere una manciata di pane grattugiato.

Mettere il composto in una ciotola coprirla con pellicola e mettere in frigo per alcune ore o per l’intera notte. Non avendo l’attrezzo apposito ho usato lo schiacciapatate premendo un po’ di composto per volta e facendo cadere i passatelli direttamente nella pentola sul fuoco, quando il brodo prende bollore. La cottura è brevissima, appena vengono a galla spegnere e servire subito con una spolverata di pepe se piace.

Buon appetito, Nellina.