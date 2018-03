BISCOTTI AL MOSTO COTTO

Ciambelle casarecce dal sapore antico quando al posto del miele si utilizzava il mosto cotto che era il miele dei poveri.







Ingredienti: 500gr. farina 00 125gr. zucchero 8gr. ammoniaca per dolci 200 ml. mosto cotto 125ml. olio girasole zucchero semolato q.b







Il mosto cotto oggi si trova anche in commercio, ma se volete quando è tempo di vendemmia potete farvelo da soli, come faccio io, facendo cuocere per diverse ore il succo di uva bianca o nera fino ad ottenere un liquido denso sciropposo. Impastare gli ingredienti fino ad ottenere un panetto liscio. Dopo 15’ di riposo stendere una sfoglia alta 1cm.



Per formare le ciambelle utilizzare due coppa pasta di diverso diametro e ricavare con quello più grande tanti cerchi, con l’altro piccolo creare il foro eliminando la pasta centrale. Utilizzare i ritagli per ottenere altri biscotti.



Passare ogni biscotto nello zucchero facendolo aderire solo sulla parte superiore e poggiare la parte senza zucchero su di una teglia rivestita di carta forno. Infornare a 180° per 20’.

Buon appetito, Nellina.