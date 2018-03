POPCORN GOLOSI

Per chi ha mangiato sempre i popcorn salati forse storcerà il muso pensando alla versione dolce caramellata o ricoperti di cioccolato, invece piacciono da impazzire e uno tira l’altro.

Ingredienti: 100gr. mais per popcorn 2 cucchiai olio semi arachide Per il caramello: 100gr. zucchero di canna 30gr. burro 1 cucchiaio miele 2 pizzichi bicarbonato Per copertura al cioccolato: 150gr. cioccolato fondente









Pensavo di aver ricoperto di cioccolato tutto e di più, invece ho trovato sul web questa ricetta che ho voluto provare anch’io e che vi propongo. Portare sul fornello del gas un recipiente capiente con l’olio, riscaldare ed unire i semi di mais. Mettere un coperchio a tenuta ed attendere lo scoppiettio dei chicchi.





Quando dopo pochi minuti tutti gli acini si saranno aperti i popcorn sono pronti. Se si vogliono provare a prepararli sia al cioccolato che al caramello dividere la quantità in due ciotole diverse. Mentre si raffreddano sciogliere a bagnomaria il cioccolato e versarlo su una parte di popcorn, girare e rigirare per farlo aderire bene. Versare su carta di alluminio e lasciare rapprendere all’aria o in frigo.



Per i popcorn caramellati procedere in questo modo: in un tegame antiaderente mettere zucchero, burro e miele, lasciare sciogliere a fuoco moderato e quando inizia ad imbiondire unire il bicarbonato. Il bicarbonato farà gonfiare il caramello rendendolo schiumoso, fare attenzione ad eventuali schizzi. Togliere dal fuoco unire subito i popcorn, mescolare velocemente facendoli rivestire di zucchero. Versare su carta forno. Per separarli attendere che il caramello si solidifichi, se dovessero risultare appiccicosi infornarli per 10’ a 120°.

Buon appetito, Nellina.